Gualtieri chiede un "patto sociale" con i cittadini per la riforma del fisco

"La nostra riforma fiscale dovrà essere ambiziosa sulla riduzione del carico fiscale". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa al Mef spiegando l'intenzione del governo "delineare un patto sociale con i cittadini". Il motto "pagare meno pagare tutti noi non ci limitiamo a evocarlo si può constatare" per esempio con "la misura sulla riduzione del cuneo fiscale che è stata finanziata in buona misura dalle maggiori entrate alla lotta all'evasione", ha spiegato. "La riduzione delle imposte - ha evidenziato - è buon metodo e vogliamo renderlo più evidente".

Il nuovo fondo per il taglio delle tasse, previsto nella Nota di aggiornameto al Def, ha spiegato Gualtieri, "funziona con un meccansimo diverso" rispetto al fondo già esistente.

"Vogliamo modificare il sistema e avere un fondo in cui confluisce la migliore compliance fiscale - ha osservato il ministro - destinando una componente significativa alla riduzione delle imposte e delineando uno specie di grande patto sociale con i cittadini: quanto più ci sarà uno sforzo comune di adesioni alle iniziative del governo sui pagamenti elettronici per affrontare questo grande problema che l'Italia si porta avanti da anni, ovvero una cifra 'monstre' di evasione fiscale insostenibile, tanto più in modo misurabile e percepibile la nostra riforma fiscale potrà essere ambiziosa nel senso di una riduzione del carico fiscale su chi lavora e produce".

Operativi i Superbonus al 110%

Intanto con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale avvenuta ieri sera, sono diventati pienamente operativi i decreti emanati dal ministro Patuanelli riguardanti il Superbonus e il Sismabonus al 110%, introdotti dal decreto Rilancio. Si tratta di misure che hanno l'obiettivo di favorire gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.



In particolare, i due provvedimenti ministeriali definiscono sia i requisiti tecnici per accedere alle agevolazioni fiscali sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione.

E' questo il risultato di un lavoro sinergico portato avanti in questi mesi da Mise, Mef, Mattm e Mit, che insieme alla Presidenza del Consiglio e al Parlamento, hanno messo in campo una misura fondamentale per la ripresa dell'economia, garantendo al contempo a tutti i cittadini la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione degli edifici.



A partire dal prossimo 15 ottobre potrà, inoltre, essere inviata all'Agenzia dell'entrate la comunicazione che consentirà di optare, al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale, per uno sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi o, in alternativa, per la cessione del credito.