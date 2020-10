Patuanelli: "Il Mes non è necessario ma valuteremo in Parlamento"

AGI - "In questo momento riteniamo non sia necessario attivare il Mes. Dopodiché in Parlamento valuteremo". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in una dichiarazione alla Stampa: "Nessuna apertura, il mio è solo un ragionamento. Ho descritto le condizionalità".

A parere del ministro, bisogna "capire se c'è bisogno di quelle risorse. Se dovessimo averne bisogno, occorrerà capire se accompagnare quello strumento con una richiesta forte di una sospensione indeterminata delle previsioni sul rapporto deficit-Pil che l'Ue ha fissato tra gli Stati membri".