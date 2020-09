A Berlino il 31 ottobre apre il nuovo aeroporto, con 9 anni di ritardo

AGI - Il Ber, il nuovo aeroporto internazionale di Berlino, aprirà il prossimo 31 ottobre, con 9 anni di imbarazzante ritardo. Lo annuncia il numero uno, Engelbert Luetke-Daldrup. "La capitale tedesca - dice ai cronisti - avrà finalmente una aeroporto che soddisfa gli standard internazionali".

Il Terminal 1, situato nella periferia sud di Berlino, verrà inaugurato con le partenze della compagnia di bandiera tedesca Lufthansa e della compagnia aerea britannica EasyJet. Anche alcuni negozi e un ufficio del turismo apriranno il 31 ottobre, mentre per l'avvio degli altri terminal si dovrà aspettare fino al prossimo anno, a causa del calo della domanda dovuto alla pandemia. L'attuale aeroporto di Schoenefeld diventerà il Terminal 5. Le misure di distanziamento sociale ancora in vigore impediranno molte delle programmate celebrazioni. "Non ci sarà una grande festa, solo un'apertura", spiega Luetke-Daltrup.

Il Ber avrebbe dovuto aprire nel 2011 ma questa data è stata più volte rinviata per problemi di sicurezza antincendio e di corruzione. Nel frattempo i costi sono lievitati dagli iniziali 1,7 miliardi di euro a 6,5 miliardi. "La strada verso l'apertura non è stata facile", ha amemsso Luetke-Daldrup, che non nasconde la "vergogna" provata dagli ingegneri tedeschi incaricati del progetto, sul quale in Germania da anni fioccano le battute. Dopo quasi un decennio di ripetute gaffe e scandali, ha detto, "non c'è motivo di vantarsi".

Prima dell'inizio della pandemia, che quest'anno ha ridotto il traffico aereo passeggeri di oltre il 60%, il Ber era considerato già troppo piccolo per soddisfare le esigenze della regione. Tuttavia, il principale aeroporto di Berlino, il Tegel, chiuderà l'8 novembre dopo il decollo di un volo Air France per Parigi. Amato per il suo aspetto retrò e l'insolita vicinanza al centro della città, Tegel ha accolto oltre 24 milioni di passeggeri nel 2019, il che lo ha reso il quarto aeroporto più trafficato della Germania dopo Francoforte, Monaco e Duesseldorf.

Fu costruito in soli 90 giorni dai lavoratori tedeschi insieme alle forze alleate francesi e americane durante il blocco sovietico di Berlino del 1948-1949. Insieme all'aeroporto Tempelhof, che è diventato un parco pubblico dopo la chiusura nel 2008, Tegel ha sostenuto le operazioni alleate di trasporto aereo che hanno consentito di rifornire di cibo la popolazione di Berlino Ovest.