Wall Street chiude in rialzo spinta dai titoli tecnologici

AGI - Trainata dai titoli tecnologi, Wall Street chiude in rialzo, nonostante l'aumento dei contagi da Coronavirus (negli Usa dove sono stati superati i 7 milioni di contagiati) e dopo una serie di sedute in ribasso a causa dei timori per l'andamento dell'economia.

Il Nasdaq guadagna il 2,26% a 10.913,56 punti, il Dow Jones l'1,34% a 27.174,61 punti e lo S&P l'1,53% a 3.296,15 punti.

La Borsa di New York ha aperto la seduta titubante ed è riuscita a chiudere la settimana in positivo, per la prima volta in tre settimane, spinta dai big del tech in particolare Apple, che è salita del 3,70%. Bene anche Microsoft (+2,27%), Intel (+1,57%), Cisco (+1,61%).

Nel settore industriale brilla Boeing (+6,85%) dopo che l'agenzia europea della sicurezza aerea ha dichiarato che il 737 Max, a terra da marzo 2019, potrebbe ricevere l'approvazione normativa per riprendere a volare a novembre ed entrare in servizio entro fine anno. Tra i titoli che hanno registrato un forte rialzo anche UnitedHealth (+3,28%) e Salesforce.com (+2,18%).

L'attenzione degli investitori resta comunque puntata sul nuovo pacchetto di stimoli all'economia sui cui sta lavorando la Camera dei Rappresentanti; per il momento le prospettive sembrano arenate in attesa delle elezioni di novembre. Nella prossima settimana i mercati azionari guarderanno alla politica, in vista della prossima sfida in Tv tra il presidente Donald Trump e il candidato Joe Biden.