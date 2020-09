Amazon lancia i nuovi Echo e Fire Tv. Alexa migliorata 

AGI - Amazon ha lanciato i nuovi prodotti della sua linea di device a controllo vocale, tra cui gli altoparlanti Echo e Echo dot. Entrambi hanno un nuovo design sferico e sono stati lanciati sul mercato con un prezzo rispettivamente di 99 e 59 euro.

La società fondata da Jeff Bezos ha anche annunciato aggiornamenti nell'intelligenza artificiale di Alexa, in grado ora di riprodurre un tono di voce più naturale e una migliore capacità di comprendere un discorso umano, distinguendo se diretto allo stesso assistente vocale oppure ad un altro essere umano.

"Questi sono i migliori dispositivi Echo che abbiamo mai realizzato", afferma Eric Saarnio, Vice President Amazon Devices EU. "Echo ed Echo Dot sono bellissimi e offrono un audio migliorato, mentre Echo Show 10 ripensa completamente l'esperienza d'uso di Alexa con uno schermo: il display si muove con l'utente rimanendo sempre visibile. Avviene tutto in modo naturale, come una normale conversazione. Inoltre, Alexa diventa sempre più intelligente: è possibile chiedere di guardare Netflix, fare chiamate di gruppo e molto altro", ha proseguito.

Tutti i dispositivi Echo annunciati, fa sapere l'azienda, sono costruiti con tessuto e alluminio pressofuso riciclati al 100%, oltre che con plastica riciclata. Inoltre, tutti i materiali a base di fibra di legno utilizzati per la confezione del dispositivo Echo provengono da "foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate", si è detto durante la presentazione. Oltre a utilizzare materiali sostenibili, questi dispositivi Echo sono dotati anche della modalità Risparmio energetico, che consentirà di risparmiare energia in modo intelligente durante i periodi di inattività, per tutta la durata del ciclo di vita del dispositivo.

I nuovi Fire tv

Oltre alla nuova generazione di Echo, Amazon ha lanciato i nuovi Fire TV con Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite. Da oggi, inoltre, è disponibile in Italia Fire TV Cube: si tratta di un dispositivo per la riproduzione di contenuti multimediali in streaming controllabile con la voce tramite Alexa, oltre a essere la più veloce e potente Fire TV di sempre.



"Ciò che più ci appassiona è inventare soluzioni che consentano ai nostri clienti di godersi sempre più il meglio dei contenuti per l'intrattenimento", ha affermato Eric Saarnio, responsabile di Amazon Devices EU. "Con la nuova Fire TV Cube i clienti in Italia hanno, con il solo utilizzo della voce, il completo controllo della loro esperienza di divertimento, guardando la TV e i film per loro più importanti. La nuova interfaccia di Fire TV viene realizzata su misura per ogni cliente e semplifica la riproduzione dei programmi preferiti utilizzando la nuova generazione, ancora più potente, di Fire TV Stick e la conveniente Fire TV Stick Lite", ha concluso.