Il ministro dell'economia francese positivo al Covid

AGi - Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire è positivo al Covid. Lo annuncia lui stesso su Twitter. "Sono risultato positivo al Covid-19 stasera. Sono andato subito in isolamento in casa mia in conformità con le norme sanitarie del governo. Non ho sintomi. Rimarrò in isolamento per 7 giorni. Continuo a svolgere i miei compiti". scrive il ministro.

J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 18, 2020