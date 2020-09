Paolo Savona positivo al Covid-19, chiudono le sedi Consob di Roma e Milano

AGI - Il presidente della Consob, Paolo Savona, è risultato positivo al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone. Contattato dall'AGI, Savona ha spiegato: "Sto bene, sono asintomatico. Ho fatto il tampone per precauzione, avevo anche già fatto il sierologico. Ho visto anche questa". Il presidente della Consob, al telefono, è molto sereno e spiega che continuerà a lavorare da casa.

Chiuse le sedi di Roma e Milano

Da lunedì prossimo, 14 settembre, le sedi Consob di Roma e di Milano resteranno chiuse fino a venerdì 18, rende noto l'Authority spiegando che "il provvedimento è stato adottato dal direttore generale in quanto datore di lavoro come misura precauzionale dopo che oggi è stato riscontrato in Istituto un caso di positività al covid. Durante la chiusura saranno eseguite le operazioni di sanificazione in conformità alle vigenti norme sanitarie".

Garantita piena operatività

In ogni caso, "la piena operatività dell’Istituto è assicurata grazie alle attività in remoto", conclude Consob.