La borsa corre con Wall Street Attesa per la riunone di domani della Bce

AGI - La Borsa di Milano ha chiuso in netto rialzo la terza seduta settimanale in vista della riunione della Bce e spinta da New York, a sua volta favorita dalla ripresa dei titoli tecnologici: il Ftse Mib finale si è assetato a quota 19.771 punti (+2,02%).

Corrono banche, energia e Mediaset

In vista Mediaset che dopo un’apertura in profondo rosso a causa di una semestrale negativa causa Covid, ha recuperato e chiuso con un +2,07% a 1,876 euro, rafforzata dalle parole del Cfo, Marco Giordani, sulla diponibilità della società a confrontarsi con Vivendi. Telecom Italia +0,99%. Positivi i petroliferi con il rialzo delle quotazioni del greggio: Eni +1,45%. Tra gli altri energetici Enel a +2,38%. Poco mossi gli industriali invece con Fca e Ferrari rispettivamente a +0,01 e -0,03 per cento; mentre tra i finanziari, Unicredit ha chiuso a +3,23%, Generali +2,09% e Intesa Sanpaolo +1,60%.

Bene anche i listini europei

A Londra l'Ftse 100 sale dell'1,39% a 6.012 punti, a Francoforte il Dax avanza del 2,04% a 13.232,25 punti e a Parigi il Cac 40 guadagna l'1,40% a 5.042,98 punti.