Usa, le domande di disoccupazione scendono sotto il milione

Repubblicani sotto casa del sindaco democratico della città dell'Oregon dove da 90 giorni continuano le proteste anti razziste. Il Gop chiede le dimissioni. Il capo della Casa Bianca: "È incapace come l'addormentato Joe Biden. Non è questo che chiede il Paese, la Guardia Nazionale risolverebbe le cose in meno di un'ora"