Negli Stati Uniti una persona su tre non riesce a pagare l'affitto

AGI - Un americano su tre non è stato in grado di pagare la retta mensile dell’affitto di luglio della casa dove vive. Il dato è riportato da Bloomberg, che cita la ricerca trimestrale condotta dallo Us Census Bureau, l’agenzia di censimento federale. La crisi economica legata alla pandemia da Covid-19 ha causato la perdita di lavoro a oltre venti milioni di persone. Il sussidio di disoccupazione non basta. Il 27 per cento di chi vive in affitto non ha potuto onorare la rata, e il 34 per cento ha confessato di avere poca fiducia di poterlo fare in agosto.

Il primato di Texas e Oklahoma

Tra gli Stati con la situazione più drammatica, c’è il Texas: il 39 per cento ha dichiarato di non farcela a pagare. In Oklahoma la percentuale sale al 43 per cento.