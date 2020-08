Google lancia il nuovo smartphone Pixel 4a e punta sulla rete 5G

AGI - Google ha svelato il nuovo e più economico smartphone Pixel spiegando che dovrebbe lanciare modelli su misura per le reti 5G super veloci entro la fine dell'anno. Il Pixel 4a vanta funzionalità che hanno reso popolare il suo predecessore, il Pixel 4, come il sofisticato sistema di telecamere.

Con il vantaggio che il Pixel 4a costa circa la metà (349 dollari) del Pixel 4. Il nuovo telefono sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 20 agosto. Il prossimo Pixel 4a sincronizzato con le reti 5G ancora in costruzione partirà invece da 499 dollari e sarà disponibile in Australia, Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Taiwan e Stati Uniti.

Il mercato globale degli smartphone è "crollato" nel secondo trimestre di quest'anno, con Apple che è stato l'unico venditore in crescita, secondo il tracker di mercato Canalys. Apple ha distribuito 45,1 milioni di iPhone a livello globale, con una crescita del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo quanto riportato da Canalys. Il mercato degli smartphone in tutto il mondo si è contratto del 14% a 285 milioni di unità in calo da due trimestri consecutivi a causa della pandemia di coronavirus.

La cinese Huawei ha superato Samsung diventando il primo venditore di smartphone del mondo nel secondo trimestre grazie alla forte domanda interna, ha affermato Canalys. Canalys ha spiegato che la compagnia cinese, che sta affrontando le sanzioni statunitensi e il calo delle vendite all'estero, ha venduto 55,8 milioni di dispositivi balzando per la prima volta in testa a Samsung a quota 53,7 milioni. per la prima volta, dopo 9 anni, una società diversa da Samsung o Apple guida il mercato.