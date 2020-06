Lanciato il sito ufficiale di Immuni. L'app forse disponibile già in serata

AGI - Entro tarda serata gli italiani con smartphone compatibili dovrebbero trovare la app Immuni sugli store. Secondo quanto apprende l'Agi infatti l'applicazione sta uscendo ora. Ci vorrà qualche ora perché Apple e Google la diffondano sui loro server per dare la possibilità di scaricarla da Apple Store e Google Play. Sempre nel pomeriggio l'app ha avuto l'ok definitivo da parte del Garante della privacy.

Intanto in queste ore è stato lanciato il sito ufficiale dell'app Immuni. All'indirizzo Immuni.italia.it si accede a una pagina che spiega funzionamento e finalità dell'app. "Immuni è un'app creata per aiutarci a combattere l'epidemia di COVID-19", si legge sulla pagina. "L'app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici".

L'opzione scarica l'app disponibile, l'app no

Sul sito c'è anche l'opzione 'Scarica l'app', che fa accedere alla possibilità di prenderla dagli store di Google e Apple, ma al momento l'operazione non è consentita perché l'app non è ancora sui rispettivi store. I copyright del sito sono a carico della Presidenza del consiglio dei ministri.

"Gli utenti che vengono avvertiti dall'app di un possibile contagio possono isolarsi per evitare di contagiare altri", si legge sul sito dell'app Immuni. "Così facendo, aiutano a contenere l'epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità".

Il sito, oltre alla sezione delle domande, offre una veloce panoramica del funzionamento: "Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono contattare il proprio medico di medicina generale e ridurre così il rischio di complicanze", si legge.

Apple, Google ma anche sistemi Huawei

"A chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al virus del COVID-19, l'app invia una notifica che lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato. Grazie all'uso della tecnologia Bluetooth Low Energy, questo avviene senza raccogliere dati sull'identità o la posizione dell'utente".

Sul sito si legge inoltre che il governo sta lavorando "per permettere di scaricare Immuni anche da AppGallery al più presto". Questo consentirà l'utilizzo anche per gli utenti di smartphone Huawei, il colosso cinese della tecnologia". Presenti anche un link a tutta la documentazione pubblicata finora sulla piattaforma GitHub, che spiegano in dettaglio il funzionamento del software, e uno per guardare in anteprima la grafica dell'applicazione.

