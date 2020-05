Fine del lockdown per Gardaland e Mirabilandia, a giugno la riapertura

Conto alla rovescia per la riapertura di Gardaland e Mirabilandia. Il parco divertimenti del Veneto rimetterà in moto le attrazioni il 13 giugno. Il gruppo ha fatto sapere di aver elaborato in questi mesi un 'Protocollo di Riapertura in Salute e Sicurezzà che rispetta le indicazioni di Inail e regione Veneto accogliendo i suggerimenti forniti dall'Associazione Internazionale dei Parchi Divertimento (IAAPA).

"A differenza dei centri storici cittadini, delle piazze, dei parchi pubblici e delle spiagge libere, Gardaland ha la possibilità di regolamentare e controllare il rispetto delle regole per minimizzare il rischio di contagio, grazie alle tecnologie e al controllo diretto. Il parco limiterà il numero di visitatori giornalieri per garantire, con il numero chiuso, una superficie di 30 mq per ogni visitatore - racconta Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland -. Saranno fruibili tutte le attrazioni all'aperto mentre, almeno in un primo momento, le attrazioni indoor e i teatri resteranno chiusi".

Fine del lockdown anche per Mirabilandia da sabato 20 giugno. Ora Mirabilandia è pronta, dopo aver lavorato nell'ultimo periodo senza sosta per adattarsi alla 'nuova normalità", con misure come "la definizione di nuove modalità di fruizione delle attrazioni, la regolamentazione degli ingressi e delle singole file - si spiega in una nota - le adeguate sanificazioni, l'obbligo di indossare mascherine per staff e visitatori, l'organizzazione degli spettacoli, i distanziamenti all'interno delle aree e l'accesso ai punti ristoro e shop".

All'interno del Parco saranno presenti anche steward, adeguatamente formati, che si occuperanno di regolare i flussi e quindi il contingentamento di ingressi e singole aree, per offrire ai visitatori i più alti standard di tutela della propria salute. Per evitare assembramenti, si incentiveranno le modalità di prenotazione online e sono stati studiati percorsi obbligati e segnaletiche adeguate a favorire i corretti spostamenti. In tutte le aree saranno inoltre presenti dispenser con igienizzanti.

Rimandata alla prossima estate l'apertura del parco acquatico "Mirabeach" per motivi legati ai tempi di organizzazione degli standard di sicurezza. "Quest'anno il lungo lockdown - ha dichiarato Riccardo Marcante, direttore generale del Parco - ha reso l'apertura di Mirabilandia ancora più attesa. Siamo impegnati a garantire un divertimento sano e sicuro, perché siamo convinti che bambini, ragazzi e adulti meritino occasioni di svago in assoluta spensieratezza, dopo l'esperienza che tutti abbiamo vissuto.

Volendo offrire a Mirabilandia un intrattenimento di alto livello, come facciamo da 28 anni, abbiamo deciso di rimandare alla prossima estate l'apertura di Mirabeach. Il nostro Parco acquatico - spiega Marcante - richiederebbe mesi di lavoro per organizzare una riapertura che garantisca i più alti standard di sicurezza, che arriverebbe a stagione quasi conclusa. Mirabilandia è comunque pronta ad accogliere i propri visitatori con ancora più voglia di regalare tante ore liete e spensierate, dopo mesi difficili". La stagione 2020 di Mirabilandia prenderà il via sabato 20 giugno (dalle 10 alle 22) e si concluderà martedì 2 novembre.