Usa, Powell allunga i tempi della ripresa: "Dovremo aspettare la fine del 2021"

Allarme dal presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell: l'economia statunitense potrebbe non riprendersi fino alla fine del 2021. "Supponendo che non ci sia una seconda ondata del coronavirus, penso che vedrete l'economia riprendersi costantemente nella seconda metà di quest'anno", ha detto intervistato dalla CBS.

"Affinché l'economia si riprenda completamente, la gente dovrà essere pienamente fiduciosa e questo potrebbe dover attendere l'arrivo di un vaccino". Ma ha aggiunto: "Ci vorrà un po' di tempo per tornare. Potrebbe durare fino alla fine del prossimo anno. Non lo sappiamo proprio".

Powell ha aggiunto che il Parlamento potrebbe dover approvare ancora più fondi per le emergenze rispetto ai 3.000 miliardi di dollari già autorizzati. Il numero di americani che chiedono i sussidi di disoccupazione dalla metà di marzo, un modo per misurare l'impatto delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del virus, ha superato i 36 milioni.