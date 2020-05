Avvio debole per le Borse europee

Avvio debole e poco mosso per le Borse europee, dopo la buona chiusura di ieri. Londra sale dello 0,11% a 5.849 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,14% a 17.365 punti. Francoforte perde lo 0,01% a 10.710 punti e Parigi avanza dello 0,1% a 4.482 punti. Sui mercati pesano fattori contrastanti: in negativo l'ultimatum della Corte costituzionale tedesca alla Bce, il nuovo calo del prezzo del petrolio e le tensioni tra Usa e Cina. In positivo, si fa sentire invece la fine dei lockdown in Europa e in Asia.