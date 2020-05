Avvio in rialzo per le Borse europee, che scommettono sulle riaperture iniziate soprattutto in Europa e in Asia. Anche il prezzo del petrolio va in rally, sostenuto dall'atteso rimbalzo della domanda. Londra sale dell'1,43% a 5.837 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +1,47% a 17.333 punti. Francoforte guadagna l'1,48% a 10.609 punti e Parigi dello 0,99% a 4.423 punti.