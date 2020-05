Economia

Gualtieri, contributi a fondo perduto modulati sulle perdite

Il ministro dell'Economia ha anche anticipato che ci sarà "un ristoro integrale di tre mesi del costo sostenuto per gli affitti per tutte le imprese di tutte le categorie e di tutte le dimensioni". Nel decreto in arrivo, ha spiegato, ci sarà anche "l'eliminazione degli oneri di sistema per le bollette" delle imprese.