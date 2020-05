Borse europee in profondo rosso  

Chiusura in profondo rosso per le Borse europee, nella giornata di lunedì 4 maggio, a causa delle rinnovate tensioni tra Usa e Cina e sulla scia della diffusione dei dati sul Pmi manifatturiero in Europa e nelle principali economie del Vecchio Continente che ad aprile ha registrato il calo più consistente da sempre.

Londra tiene rispetto agli altri listini per l'andamento della sterlina che è in calo, in vista della riunione di giovedì della Bank of England che però non dovrebbe annunciare nessuna mossa in tema di politica monetaria.

Londra perde lo 0,16% a 5.753,78 punti, Parigi cede il 4,24% a 4.378,23 punti, Francoforte arretra del 3,64% a 10.466,80 punti. Milano ha perso il 3,7%, Madrid il 3,6%. Wall Street invece e' mista con il Dow Jones a -0,78% e Nasdaq a +0,65%.