Effetto Fitch sui titoli di Stato: volano i tassi all'asta dei Btp

Il Tesoro ha collocato circa 6 miliardi di Btp e Ccteu, con tassi in forte rialzo. In particolare, i titoli Btp decennali vedono i rendimenti volare di 30 punti base, all'1,78%. La domanda è stata molto sostenuta e pari a 4,9 miliardi: ne sono stati assegnati 3,75 mld con un rapporto di copertura a 1,31. Sono stati collocati anche Btp decennali con scadenza 01-06-2026 per 1,5 mld. La domanda era pari a 2,68 mld con un rapporto di copertura di 1,79. Il tasso di rendimento è stato pari all'1,36. Infine, il Tesoro ha collocato anche 745,4 Ccteu settennali con scadenza 15 ottobre 2024: anche in questo caso, la domanda era molto sostenuta e pari a 1,250 mld con un rapporto di copertura di 1,68 e un tasso di rendimento all'1,38%.