Le Borse europee aprono contrastate

C'è attesa per la riunione di oggi dell'Eurogruppo, in cui l'Italia insisterà sui recovery bond ma i 27 si presenteranno divisi. Una risposta all'impatto economico della pandemia potrebbe richiedere fino all'estate per arrivare. Ieri la Bce ha aperto un nuovo paracadute: accetterà i junk bond in caso di declassamento del rating