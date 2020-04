Confesercenti: il prolungamento del lockdown ci costerà 10 miliardi

L’ennesimo prolungamento del lockdown costerà altri 10 miliardi di fatturato alle imprese. La stima è di Confesercenti, secondo cui si tratta di "una doccia gelata ed una fortissima delusione per moltissime attività che si stavano già preparando a implementare al dettaglio tutti i protocolli di sicurezza per riprendere gradualmente il lavoro. E che, in molti casi, ancora aspettano di fruire delle misure di sostegno di marzo, dal bonus all’accesso al credito agevolato".