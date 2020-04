Macron rilancia il Fondo europeo con debito comune: "O si fa o il progetto Europa collassa"

In un intervento sul Financial Times, il presidente francese, Emmanuel Macron, rilancia con forza l'idea di creare un fondo europeo con debito comune. C'è il rischio di collasso dell'Ue come "progetto politico" a meno che non sostenga economie colpite come l'Italia e li aiuti a riprendersi dalla pandemia di Covid-19. Il capo dell'Eliseo ha spiegato che "non vi è altra scelta" che istituire un fondo che "potesse emettere debito comune con una garanzia comune" per finanziare gli Stati membri in base alle loro esigenze piuttosto che alla dimensione della loro economie.