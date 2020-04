"A un'ora X di un dato giorno le guerre finiscono, inizia il dopoguerra. La pandemia Covid19 sarà sconfitta, ma non a un'ora X. Il piano per la rinascita, con il 'Recovery Fund' per finanziarla, non può aspettare che tutto sia finito. È il tempo delle scelte". Così, su Twitter, il commissario Ue per gli Affari economici, Paolo Gentiloni.