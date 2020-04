In Francia il governo è pronto a mobilitare 20 miliardi

Parigi è pronta a mobilitare fino a 20 miliardi di euro per salvare il capitale delle imprese francesi particolarmente colpite dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19. Lo ha ha dichiarato il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire. "Abbiamo deciso di mettere 20 miliardi di euro sul conto speciale di allocazione (dello Stato), appunto, per poter sostenere in capitale tutte le imprese che ne avessero bisogno, pubbliche o private", ha assicurato Bruno Le Maire a Europa 1.

Il conto speciale "State Financial Holdings" è gestito dalla State Holdings Agency (APE) ed è dedicato a queste operazioni sul capitale dello Stato azionista. Gli stanziamenti ad esso destinati, generalmente diversi miliardi di euro, non corrispondono a spese specifiche per ragioni di riservatezza legate alle operazioni di mercato. Essi danno solo un'idea dei progetti dello Stato durante l'anno in corso.

La nuova dotazione di questo fondo sarà inclusa nel nuovo progetto di legge sul bilancio suppletivo che sarà presentato la prossima settimana al Consiglio dei ministri. "Per quanto riguarda Air France, siamo pronti, quando sarà il momento, senza dubbio in fretta, ad intervenire", ha aggiunto il ministro. L'azienda e' in grande difficoltà e "sta perdendo miliardi di euro al mese", aveva già lamentato Le Maire.