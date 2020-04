Borse in rialzo spinte dall'attesa per l'Eurogruppo e dell'Opec+

Apertura in deciso rialzo per Piazza Affari: a Milano il Ftse Mib è partito con un guadagno pari all'1,75%. Anche le Borse europee aprono in rialzo, in attesa delle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Opec+.

Londra avanza del 2,75% a a 5.768 punti, anche per le buone notizie sul premier Boris Jonnson, che reagisce positivamente alle cure. Francoforte sale dell'1,61% a 10.490 punti e Parigi dell'1,47% a 4.509 punti. A Bruxelles Eurogruppo in stallo su Mes e coronabond. Oggi nuovo incontro tra i 19. Ma tra Italia e Olanda è ancora scontro aperto. Intanto Donald Trump di dice fiducioso sul vertice Opec+, "progressi tra Mosca e Riad". E il prezzo del greggio risale.