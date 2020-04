La borsa di Milano ha aperto in rialzo

Apertura positiva per Piazza Affari: il Ftse Mib è partito in rialzo dello 0,71% a 16.670 punti. Anche gli altri listini europei tentano il rimbalzo con il Dax di Francoforte che apre le contrattazioni a +0,51%. Lo spread tra Btp e Bund apre a 194 punti, in calo rispetto alla chiusura di ieri a 197, giornata in cui è arrivato a sfiorare i 210 punti. Il rendimento del decennale è all'1,5%.

Ieri Wall Street ha chiuso in rosso di oltre il 4% e oggi i future sui listini Usa avanzano sopra l'1%. Anche le Borse asiatiche sono miste. C'è aria di reazione positiva. In Europa Londra guadagna lo 0,42% a 5.476 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,71% a 16.670 punti. Francoforte avanza dello 0,51% a 9,571 punti e Parigi 0,58% a 4.235 punti.

Nel mondo circa metà della popolazione è costretta a restare a casa per i lockdown. Inoltre sono stati superati i 900 mila contagi e i 45 mila decessi. Negli Usa contagi oltre quota 200.000. La Germania estende il lockdown fino al 19 aprile. In Italia aumentano i contagi, calano ricoveri e decessi: il totale dei casi di coronavirus sale a 110.574, più 4.782 nelle ultime 24 ore.