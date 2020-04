Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, partita già in rosso sulla scia di Wall Street, in un mercato affossato dai timori per l'emergenza coronavirus. L'indice Nikkei ha ampliato le perdite in modo significativo alla fine della sessione e ha archiviato la sua terza chiusura consecutiva in rosso.

Il Nikkei ha perso il 4,5% a 18.065,41 punti, mentre l'indice Topix è sceso del 3,7% a 1.351,08 punti.