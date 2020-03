Quanti ricavi perderanno le imprese italiane per colpa del coronavirus

Le imprese italiane potrebbero perdere tra i 270 e i 650 miliardi di fatturato nel biennio 2020-21 a causa della diffusione del Coronavirus, "probabilmente il più importante shock che ha colpito il nostro sistema economico nel Dopoguerra". A stimarlo il nuovo 'Cerved Industry Forecast', l'analisi che il gruppo ha dedicato agli impatti dell’epidemia in corso attesi su oltre 200 settori dell’economia italiana, inclusa una stima delle ricadute a livello regionale.

La “forbice” fra i due valori varia a seconda della durata dell’epidemia e della velocità di reazione che avrà il nostro sistema. Secondo le previsioni la contrazione sarà particolarmente violenta nell’anno in corso, con conseguenze senza precedenti per alcuni settori, come le strutture ricettive e la filiera dell’automotive.

Nel 2021 si prevede invece un “rimbalzo” che riporterebbe i ricavi vicini e, in alcuni casi, al di sopra dei livelli del 2019, ma le perdite sarebbero comunque rilevanti considerato che quest'anno ci si attendeva una crescita dell'1,7% e il prossimo del 2%.

Le stime sono state elaborate grazie a modelli statistici di previsione dei bilanci di cui dispone il Cerved e applicati a una base di circa 750 mila società di capitale. Sono stati disegnati due scenari: uno scenario base, secondo il quale l’emergenza terminerebbe a maggio 2020 e sarebbero necessari due mesi per tornare alla normalità e un secondo scenario pessimistico, che prevede la durata dell’epidemia fino alla fine del 2020, sei mesi per tornare alla normalità e un completo isolamento dell’economia italiana. In entrambi i casi si prevedono importanti sostegni pubblici a favore di imprese e famiglie e la tenuta dei mercati finanziari.