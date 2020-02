Allarme Fiavet: per timore del coronavirus annullato il 70% dei viaggi

"C'è un crollo del 70% dei viaggi in entrata e in uscita dall'Italia, sul fronte del turismo è un disastro": lo afferma all'Agi il presidente Nazionale di Fiavet Ivana Jelinic. La Fiavet proprio oggi ha chiesto al governo misure straordinarie per permettere alle aziende del comparto di sopravvivere a fronte degli ingenti danni causati dal diffondersi del coronavirus.

"Il dato - spiega - deriva da una media tra il 100% di blocco sul versante delle gite scolastiche e tra altri segmenti che hanno una ricaduta minore perché in aeree che non sono nell'occhio del ciclone".