Borse europee negative per i timori del coronavirus. Milano la peggiore

Le Borse europee chiudono negative, con Milano maglia nera. Sui mercati torna la paura per il diffondersi del coronavirus e i suoi impatti sull'economia. Il Covid-19 ha ucciso finora 2.236 persone, mentre i casi accertati di contagio sono 75.467. Per i timori legati al virus, la Cina rinvia anche la 'Davos asiatica', il Boao Forum for Asia, che era in programma tra il 24 e il 27 marzo. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avverte inoltre che la "finestra" per fermare l'epidemia del nuovo coronavirus "si sta restringendo", mentre i casi fuori dalla Cina continuano ad aumentare. Sulle piazze europee pesa anche il rosso di Wall Street, che accentua le perdite dopo ​il dato macro sull'indice Pmi composito statunitense, sceso sotto i 50 punti per la prima volta dall'ottobre 2013, segnalando una contrazione dell'economia. A Londra l'indice Ftse 100 perde lo 0,44% a 7.4303,92 punti, a Parigi il Cac 40 cede lo 0,54% a 6.029,72 punti e a Francoforte il Dax ​lo 0,71% a 13,566.81 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ​lascia sul terreno l'1,22% a 24.773,15 punti.