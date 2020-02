Alitalia: a gennaio +4,1% ricavi da passeggeri, viaggiatori crescono del 2,9%

Prosegue anche nel primo mese del 2020 la crescita dei ricavi da traffico passeggeri e del numero di viaggiatori trasportati da Alitalia. La compagnia - si legge in una nota - ha registrato a gennaio di quest'anno ricavi pari a 180,35 milioni di euro, con un incremento del 4,1% rispetto allo stesso mese del 2019 (e dell'8,2% su gennaio del 2018), a fronte di una contrazione della capacità offerta del 4,2%.

Positivi i risultati anche per quanto riguarda il numero di viaggiatori trasportati che a gennaio 2020 sono saliti del 2,9% a confronto con lo stesso mese dell'anno precedente. Complessivamente, nel primo mese di quest'anno hanno volato con Alitalia 1.480.504 passeggeri, con un tasso di riempimento degli aerei (load factor) pari al 74,4%, in aumento di 3,7 punti percentuali rispetto a gennaio dello scorso anno.