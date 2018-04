Netflix: boom abbonati saliti di 7,41 mln; ricavi +40%

(AGI) - New York, 16 apr. - L'utile netto di Netflix e' salito a 290,1 milioni nel primo trimestre terminato lo scorso 31 marzo, pari a 64 centesimi per azione da 178,2 milioni (40 centesimi per azione) nello stesso periodo di un anno prima. La societa' guidata da Reed Hastings aveva annunciato di voler investire 8 miliardi di dollari in contenuti quest'anno per sbaragliare la concorrenza delle altre piattaforme streaming, Amazon Prime Video e Hulu. Netflix ha definito l'aumento annuo dei ricavi del 40% il piu' sostenuto della sua storia.(AGI)Ril

