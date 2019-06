Il giro d'affari della mozzarella di bufala in Italia supera il miliardo

La mozzarella di Bufala Campana Dop vale 577 milioni di ricavi, che salgono a oltre un miliardo se si guarda anche all'indotto. A fare il punto su un'eccellenza dell'agroalimentare 'Made in Italy' sono stati il Consorzio di tutela del prodotto e lo Svimez, che hanno scelto Borsa Italiana per presentare i numeri della filiera bufalina, che complessivamente dà lavoro a 11.200 mila persone, di cui oltre il 32% ha meno di 33 anni.

Quello della mozzarella Dop è il primo distretto alimentare del Mezzogiorno per dimensione con una forte vocazione all'export, che pesa per il 32,75% delle vendite e che vede come principali mercati di sbocci Germania, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Spagna e Svizzera. Secondo una ricerca della direzione studi di Intesa Sanpaolo il valore delle esportazioni di mozzarella di Bufala campana nel 2017 è stato pari a 262 milioni, con un incremento del 9% sull'anno precedente. Negli ultimi 25 anni la produzione e' quasi quadruplicata, arrivando a circa 500 mila tonnellate, concentrata fra Caserta e Salerno, che pesano per il 92% del totale.

