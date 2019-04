Moscovici, rivedremo i conti dell'Italia, servono misure forti

Dursun Aydemir / ANADOLU AGENCY

Il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici

Dall'Europa arriva un cartellino giallo all'Italia per i conti pubblici. Il commissario europeo per l'economia, Pierre Moscovici, a Washington per partecipare agli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale, in un'intervista a Cnbc e Sky ha bacchettato il governo Conte. "La situazione dell'Italia, riguardo deficit e debito, pesa sui conti dell'Eurozona. Servono misure strutturali forti e con cifre chiare". Nel mirino del commissario francese è finito anche il Def, approvato mercoledì dal governo. "A maggio - ha spiegato Moscovici - analizzeremo il documento e alla fine faremo tutte le valutazioni ma in base ai nostri conti".

