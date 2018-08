Moody's ha annunciato di aver rinviato il processo di revisione per un eventuale declassamento del rating italiano in attesa di "maggiore chiarezza" sull'andamento dei conti pubblici e sul percorso delle riforme. E' quanto si legge in una nota dell'agenzia statunitense.

