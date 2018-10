Spread Btp-Bund parte sopra 330 punti, al top da 5 anni

Foto: Daniel ROLAND / AFP

Nei primissimi scambi lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi è salito a 332 punti, il top dal 2013. Gia' ieri aveva toccato 327 punti per il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti nella maggioranza sulla manovra. Il rendimento tocca il 3,738%. L'euro si riprende un po' in apertura ma resta debole, sotto quota 1,15 dollari, per i rischi che il bilancio in deficit dell'Italia gettano sull'Eurozona. Sui mercati si sente anche l'influenza del caso Kashoggi che incrina l'asse tra Washington e Riad. La moneta europea passa di mano a 1,1465 e a 12896 yen. Dollaro/yen a 112,49.

