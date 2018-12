Melegatti è tornata nei negozi e sugli scaffali dei supermercati 

Tornano il pandoro e il panettone Melegatti nei negozi e sugli scaffali di supermercati. "È stata una corsa contro il tempo - spiega in una nota l'ad Denis Moro -il 19 novembre si sono concluse le operazioni di acquisizione, il 20 novembre la fabbrica ha riaperto le porte, assunto 35 lavoratori a tempo indeterminato, di cui gran parte ex dipendenti, e ha organizzato una piccola campagna natalizia che, per ovvie ragioni temporali, ha il baricentro nel Veneto". E ha aggiunto: "Solo l'esperienza e la passione che si respira nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto hanno consentito il ritorno dei prodotti Melegatti sulle tavole natalizie.

Da oggi Melegatti sarà in distribuzione nei supermercati del Veneto e della Lombardia orientale e in alcuni punti vendita di Napoli, Roma e Milano. Aperto anche lo Spaccio aziendale e un Temporary Shop nel centro di Verona. La storia prosegue".

