Marchionne: Trump, tra i piu' brillanti dopo Henry Ford

"Sergio Marchionne è stato uno dei manager più brillanti e di successo dai giorni del leggendario Henry Ford". Così il presidente Usa, Donald Trump ha fatto omaggio al manager italiano scomparso. "E' stato un onore per me aver potuto conoscere Sergio come presidente degli Stati Uniti - si legge in un tweet -. Gli piaceva l'industria auto, e ha combattuto duramente per lei. La sua mancanza sarà veramente sentita".

