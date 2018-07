Marchionne: Mattarella, ha scritto pagina importante industria italiana

Cordoglio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la morte di Sergio Marchionne. "La notizia della scomparsa di Sergio Marchionne, purtroppo non più inattesa, ci addolora e lascia un vuoto in tutti coloro che ne hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane, intellettuali, professionali", afferma Mattarella, e sottolinea che "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana" e ha assicurato alla Fiat "continuità e rilancio fino a costruire una nuova aggregazione, a dar vita a una nuova più grande realtà per sostenere la competizione".

