Ferrari in calo dell'1,62% a 112,55 euro per azione nel giorno dell'annuncio della morte di Sergio Marchionne, l'uomo che ha guidato il gruppo della famiglia Agnelli negli ultimi 14 anni. Exor, la holding del Lingotto, arretra invece dello 0,29%. Piatti i titoli CnhI e Fiat Chrysler, rispettivamente con un +0,15 e +0,09 per cento poco prima delle 12.30.

