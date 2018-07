Marchionne era in cura da oltre un anno all'ospedale di Zurigo per una grave malattia

Marco BERTORELLO / AFP

Sergio Marchionne

Sergio Marchionne era in cura da oltre un anno all'ospedale universitario di Zurigo dove ieri il manager di Fca è spirato. "Da oltre un anno - si legge in una nota - si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale al fine di curare una grave malattia e siamo ricorsi a tutti i trattamenti più all'avanguardia". "Nonostante il ricorso a tutti i trattamenti offerti dalla medicina più all'avanguardia - prosegue il comunicato - il signor Marchionne è purtroppo venuto a mancare". L'USZ si dice "addolorato oltremisura per la sua scomparsa" e rivolge alla famiglia dell'ex manager un "accorato cordoglio". L'USZ spiega inoltre di essere "oggetto di diverse voci tendenziose da parte dei media relativamente alla cura di Marchionne" e intende chiarire i motivi del silenzio e del riserbo mostrato negli scorsi giorni: "La fiducia dei e delle pazienti nei confronti del ricorso alle migliori terapie possibili e nella discrezione è cruciale per un ospedale. L'USZ attribuisce enorme importanza al segreto professionale, e questo vale in egual misura per tutti i pazienti e le pazienti. Lo stato di salute è materia del/della paziente o dei relativi famigliari. Per questo motivo fino a questo momento l'USZ non ha preso posizione in merito all'ospedalizzazione e al trattamento del signor Sergio Marchionne".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it