(Afp) Montecitorio

Via libera dell'Aula della Camera alla legge di bilancio con 312 sì e 146 no. La manovra, su cui ieri il governo aveva incassato la fiducia di Montecitorio, passerà la prossima settimana all'esame del Senato in seconda lettura.

