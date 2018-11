Manovra: Dombrovskis, non modificarla è controproducente per l'economia italiana

Afp Valdis Dombrovskis vicepresidente della Commissione responsabile per l'Euro

La decisione del governo italiano di non modificare il piano di bilancio è "controproducente per l'economia italiana": lo afferma il vicepresidente della Commissione responsabile per l'Euro, Valdis Dombrovskis, nella prima reazione ufficiale dell'esecutivo comunitario dopo l'invio da parte del governo di una versione rivista del documento programmatico di bilancio. "Già ora, in percentuale, gli interessi sul debito pubblico sono una volta e mezzo più alti di un anno fa", ha scritto Dombrovskis in un tweet. L'impatto "è evidente anche nella disponibilità di finanziamenti e nel costo del credito per l'economia reale, che sta iniziando a danneggiare gli investimenti", ha aggiunto Dombrovskis.

