Manovra: incertezza su decisione Commissione mercoledì,  Ue guarda Roma

Continua l'incertezza sulla possibilità che la Commissione europea discuta della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia nella sua riunione di mercoledì. La riunione dei capi-gabinetto che definisce l'agenda del collegio si è conclusa poco fa senza che sia stata presa una decisione sull'iscrizione del punto all'ordine del giorno mercoledì.

Tra le ipotesi che stanno circolando in queste ore a Bruxelles c'eèquella di un rinvio a gennaio. Molto dipende dai negoziati ancora in corso tra il Ministero dell'Economia e la stessa Commissione europea. Il presidente Jean-Claude Juncker può comunque inserire un punto all'ordine del giorno del collegio all'ultimo minuto.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it