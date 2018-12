Manovra: possibile rinvio decisione Commissione Ue

La Commissione europea potrebbe decidere di rinviare la sua decisione sulla procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia. A quanto si apprende, il punto non sarebbe iscritto nella bozza di ordine del giorno del collegio dei commissari di mercoledì. Tuttavia la riunione settimanale dei capi-gabinetto che definisce l'ordine del giorno del collegio è ancora in corso. Inoltre il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha la possibilità di modificarlo fino all'ultimo minuto. Il possibile rinvio potrebbe essere legato agli sviluppi del dialogo ancora in corso tra Roma e Bruxelles sulla manovra, dopo che il governo questa mattina ha trasmesso uno "schema" con i nuovi obiettivi di deficit e le misure previste dall'accordo raggiunto dal governo questa notte.

