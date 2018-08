Manovra, Tria "3% criticato ma diverso dire che lo supereremo"

Il rispetto del rapporto deficit Pil del 3% "è stato criticato anche da chi lo ha inventato, ma è diverso dal dire che lo supereremo". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un incontro con la stampa italiana all'Ambasciata d'Italia a Pechino rispondendo a una domanda su quanto detto dal collega Di Maio in merito al superamento del tetto del 3% deficit/Pil per finanziare il reddito di cittadinanza. "Credo che le dichiarazioni del governo sottoscritte anche da Di Maio, anche di recente, sotto ferragosto, dicano il contrario", ha quindi spiegato il ministro.

