Manovra: Tria, correttivi tempestivi in caso deviazione

Il governo assumerà "tempestivamente, in caso di deviazione, le conseguenti iniziative correttive nel rispetto dei principi costituzionali". Lo ha assicurato il ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, nella lettera all'Unione europea sulla manovra. "Il ministero dell'Economia e delle finanze - osserva Tria - è tenuto, altresì a verificare che l'attuazione delle leggi avvenga in modo da non recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi concordati".

