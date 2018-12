La manovra ha confermato i terreni gratis per 20 anni a famiglie con 3 figli

(Afp) Un agricoltore nella campagna Pugliese

La manovra, approvata dal Senato e ora in terza lettura alla Camera, assegna gratis terreni incolti per almeno 20 anni alle famiglie con 3 o più figli, almeno uno dei quali sia nato nel 2019, 2020, 2021 ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria pari almeno al 30%.



A questi nuclei familiari sarà concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200mila euro per la durata di 20 anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.

La norma esplicita che le misure sono "al fine di favorire la crescita demografica".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it