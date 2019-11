Manovra: Misiani assicura che le tasse su plastica e auto aziendali saranno riviste "profondamente"

Agf Antonio Misiani

In parlamento saranno ripensate "profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso, sulla base delle valutazioni e delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria, dal mondo ambientalista, dalle istituzioni territoriali". Lo afferma su Facebook il viceministro all'Economia Antonio Misiani, facendo riferimento al piano della regione Emilia Romagna per ridurre l’uso della plastica monouso. "Oggi - spiega Misiani - inizia una fase cruciale per la manovra di bilancio".

"In Parlamento lavoreremo per migliorare una serie di norme del decreto fiscale e del disegno di legge di bilancio, dialogando con i gruppi parlamentari e le forze economiche e sociali. Lavoreremo per semplificare e migliorare alcuni punti del decreto fiscale, tenendo conto delle osservazioni sollevate nel corso delle audizioni parlamentari".

"Cercheremo di aiutare gli enti locali - aggiunge - che beneficeranno di stanziamenti senza precedenti per gli investimenti ma continuano a soffrire difficoltà per la parte corrente dei loro bilanci. Ci occuperemo di altri importanti temi che saranno proposti dai parlamentari di maggioranza e opposizione. Li vaglieremo con la massima attenzione e apertura - conclude - cercando il confronto più costruttivo possibile con il Parlamento".

