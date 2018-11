Manovra, fonti della Lega: no a una revisione delle stime del Pil in risposta all'Ue

Alberto PIZZOLI / AFP

Giovanni Tria e Pierre Moscovici

Il governo non avrebbe intenzione di rivedere le stime di crescita del Pil. È quanto sostengono fonti governative leghiste, facendo tramontare una delle ipotesi sul tavolo per far fronte alle richieste della Commissione europea che ha bocciato il documento programmatico di bilancio. L'ipotesi, che sarebbe sostenuta dal ministero dell'Economia, non incontra il favore dei partiti, Lega e M5s, è quanto fanno notare le stesse fonti. Ogni decisione comunque è rimandata al consiglio dei ministri in programma domani, solo al termine del quale sarà inviata la risposta a Bruxelles.

